Homem é filmado furtando celular em loja de colchões; veja vídeo

Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem furtando um celular nesse domingo (21/9), em uma loja de colchões localizada em um shopping na parte baixa de Maceió (AL). O crime aconteceu no interior do estabelecimento, onde o aparelho estava sobre um birô.

Nas imagens, o suspeito, aparentemente sozinho, entra na loja e parece observar as condições do local. Ao notar o celular em cima do birô, ele se aproxima e, após alguns segundos de hesitação, pega o aparelho e rapidamente deixa o local, seguindo em direção desconhecida.

