28/09/2025
Homem é preso ao tentar invadir casa da ex pela 3ª vez na Paraíba

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (28/9), após tentar invadir pela 3ª vez a casa da ex-companheira para atacar a companheira dela, no bairro Funcionários II, em João Pessoa (PB).

A ex-companheira possui medida protetiva contra o suspeito, segundo informações da Polícia Militar e do tenente Pereira, responsável pela prisão.

De acordo com o tenente, o homem não aceitava o fim do relacionamento e já havia feito ameaças anteriores.

Leia a matéria completa no Portal T5, parceiro do Metrópoles.

