Homem é preso após colocar fogo em área de mata no DF

Um homem em situação de rua, de 54 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira (11/9) após ser flagrado colocando fogo em uma área de vegetação, de forma intencional, em Águas Claras.

De acordo com a corporação, durante uma ação de controle de chamas na região administrativa, uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF) flagrou o homem colocando fogo na vegetação, próximo a um viaduto.

Segundo o relato dos bombeiros, a equipe estava em combate de um dos focos, quando viu o indivíduo iniciando um novo incêndio, intencionalmente, a cerca de 100 metros do local.

Os próprios militares do CBMDF realizaram a detenção do homem e acionaram a Polícia Militar (PMDF), que conduziu o suspeito para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde o boletim de ocorrência foi registrado.

