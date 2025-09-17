Homem é preso após manter esposa e filha de 4 meses em cárcere privado no interior do Acre

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, 15, após manter a esposa e a filha de apenas quatro meses em cárcere privado no Ramal do Monteiro, zona rural de Cruzeiro do Sul. A ação rápida dos policiais resultou na libertação das vítimas e na contenção do agressor.

De acordo com a PM, a mulher conseguiu pedir ajuda após uma madrugada de agressões e ameaças. Ela relatou que teve os pés amarrados e foi espancada, além de ter sido impedida de sair de casa com a criança. Mesmo ferida, encontrou uma oportunidade para acionar os militares.

No local, os policiais encontraram a vítima e a filha presas dentro da residência, enquanto o homem, que não teve o nome divulgado, vigiava a porta para impedir a saída. A guarnição realizou a prisão sem oferecer chance de fuga ou reação ao infrator.

A mulher apresentava lesões visíveis pelo corpo e contou que sofria violência recorrente. O acusado, reincidente em práticas agressivas, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde responderá por violência doméstica, cárcere privado e ameaça.