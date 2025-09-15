Homem é preso após “pisotear” a cabeça do enteado de 3 anos

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (11) em Buritis (RO) após agredir o enteado de três anos. Segundo o boletim de ocorrência, a briga começou na noite de quarta (10) durante uma discussão com a companheira. O filho mais velho acordou com os gritos, viu o padrasto agredindo a mãe e, em seguida, “pisoteando” a cabeça do irmão de 3 anos. O adolescente tentou intervir, e o suspeito fugiu.

A mãe relatou que foi atingida na cabeça e ficou ferida. A criança desmaiou após tentar defender a mãe. Localizado depois de buscas, o homem foi detido e, de acordo com o delegado Leomar Gonçalves, deverá responder por tentativa de homicídio e violência doméstica. A Polícia Civil instaurou inquérito.

A vítima de 3 anos foi socorrida em Buritis com traumatismo craniano grave, precisou ser intubada e foi transferida para Porto Velho, onde segue internada em estado grave.

Como pedir medida protetiva e denunciar

Emergência: ligue 190 (Polícia Militar).

Denúncias e orientação: 180 – Central de Atendimento à Mulher. 100 – Disque Direitos Humanos (pode ser anônimo). 197 – Polícia Civil (quando disponível no seu estado).

Em Rondônia (informações do caso): Sala Lilás do MP-RO: (69) 98408-9931 (7h às 14h) Centro Especializado de Atendimento a Vítimas: (69) 3309-7144 (24h) TJ-RO: sistema on-line e aplicativo para solicitar medidas protetivas .

Dicas práticas (se for seguro): guarde prints/mensagens, procure atendimento médico e registre boletim de ocorrência; o exame no IML pode ser solicitado pelo hospital ou pela autoridade policial.

Entre 1º/1 e 8/9/2025, Rondônia registrou 8.300 casos de violência doméstica (alta de 5,40% vs. 2024), segundo o Observatório Estadual de Segurança Pública — reforçando a importância de denunciar e acionar medidas protetivas.

Redigido por: ContilNet

Fonte: ContilNet