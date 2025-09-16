Homem é preso após roubar motocicleta em frente à maternidade no Acre

Neste domingo (14), um homem identificado pelas iniciais L.S. foi preso em Cruzeiro do Sul depois de roubar uma motocicleta no estacionamento da maternidade da cidade. Minutos após o crime, ele foi flagrado pela Polícia Militar circulando sem capacete por diversos bairros, entre eles Miritizal, Lagoa, Avenida Coronel Mâncio Lima e Sete de Setembro.

De acordo com a vítima, o suspeito não estava armado no momento da abordagem. Assim que percebeu o roubo, o proprietário saiu em busca do veículo com a ajuda de um mototáxi e encontrou os policiais já em perseguição ao acusado, que acabou detido na Avenida Lauro Müller.

O capitão Thales Campos destacou que a prisão ocorreu em um fim de semana de operações bem-sucedidas na cidade.

“Nós tivemos a recuperação de três veículos só nesse final de semana. Dois ocorreram no sábado (13), por volta das 9h e 11h, e o terceiro no domingo, em frente à maternidade. Foi recuperada uma Titan 150 preta, uma Bros vermelha e, no domingo, a Bros branca que havia acabado de ser furtada”, informou.

Ainda segundo o capitão, a agilidade da equipe policial foi determinante para a recuperação da motocicleta. “A equipe visualizou o indivíduo em fuga, sem capacete, passando pelo Miritizal, Lagoa, Avenida Coronel Mâncio Lima e Sete de Setembro. Ele não soube informar quem era o proprietário do veículo, e logo em seguida a vítima chegou ao local, confirmando a posse”, relatou.

O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. Os veículos recuperados foram devolvidos aos respectivos donos.