Homem é preso no interior do Acre por invadir casa e ameaçar ex-companheira

Na noite do último domingo (14), policiais do 8° Batalhão da Polícia Militar atenderam a uma ocorrência de violência doméstica e ameaça, na zona rural, às margens da BR-364.

Ao chegarem ao local, os militares foram recebidos pela vítima, que relatou que seu ex-companheiro havia invadido sua residência, ameaçado sua vida e a da filha, e tentado agredi-la após uma discussão.

Com medo, a mulher correu com a criança até a casa de vizinhos e pediu ajuda. Os policiais iniciaram imediatamente diligências na região.

Na residência, o suspeito foi localizado no interior do imóvel. Durante a ação, os militares também encontraram uma espingarda, com um cartucho deflagrado.

A vítima apresentou uma medida protetiva vigente e afirmou que não era a primeira vez que sofria ameaças e agressões por parte do autor.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a vítima e a arma apreendida, para que as medidas legais cabíveis fossem adotadas.