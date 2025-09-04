Homem é preso por tentar matar o próprio pai com tesoura no litoral

Escrito por Metrópoles
homem-e-preso-por-tentar-matar-o-proprio-pai-com-tesoura-no-litoral

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após tentar matar o próprio pai com tesouradas em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (4/9).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram a vítima de 55 anos suja de sangue com ferimentos no pescoço.

A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu internado.

Ataque sem motivo aparente

  • Um homem de 26 anos foi preso na cidade de Itanhaém, no litoral paulista, por tentar matar o próprio pai.
  • Ele atingiu o pescoço do pai com uma tesoura.
  • Questionado, o suspeito confessou o crime. Ele afirmou que agiu em legítima defesa.
  • A vítima, no entanto, alegou que a agressão não teve motivo aparente e que foi atacada enquanto estava deitada na cama.
  • O agressor foi encaminhado para a Delegacia Seccional da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.

 

