Homem é preso por tentar matar o próprio pai com tesoura no litoral

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após tentar matar o próprio pai com tesouradas em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (4/9).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram a vítima de 55 anos suja de sangue com ferimentos no pescoço.

A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu internado.

Ataque sem motivo aparente