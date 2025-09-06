06/09/2025
Homem é preso suspeito de usar cinco identidades falsas e causar prejuízo de R$ 7,7 milhões ao INSS

Advogados são investigados por facilitar a criação de empresas fictícias que sustentavam o esquema

Um homem foi preso em Porto Velho (RO) por usar ao menos cinco identidades falsas para fraudar benefícios e conseguir empréstimos consignados da Previdência Social. Segundo a Polícia Federal (PRF), o prejuízo causado por ele é de aproximadamente R$ 7,7 milhões.

Polícia Federal — Foto: Polícia Federal

Estima-se que ele tenha recebido:

  • R$ 3,3 milhões em benefícios.
  • R$ 1,4 milhão em empréstimos consignados.

O esquema foi descoberto quando o homem se tornou suspeito de um crime totalmente diferente: o atentado contra a sede do Jornal Rondoniaovivo.

Durante as investigações do atentado, surgiram indícios de que um dos envolvidos usava múltiplas identidades falsas — o que levou à abertura de uma nova linha investigativa.

Como funcionava o esquema?

Um único indivíduo conseguiu manter cinco identidades falsas ativas no sistema do INSS. Com essas identidades, recebia benefícios previdenciários indevidos mensalmente e contratava empréstimos consignados em nome dos “beneficiários” fictícios.

De acordo com a PF, o esquema envolvia correspondentes bancários, que facilitavam os empréstimos, e pessoas com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), suspeitas de ajudar na criação de empresas em nome das identidades falsas para dar aparência de legalidade.

Os envolvidos podem responder por:

  • Estelionato previdenciário
  • Falsidade ideológica
  • Uso de documento falso
  • Falsificação de documento público
  • E outros crimes que ainda estão sendo apurados

