Homem é reanimado após se afogar em piscina de condomínio no Park Sul

Escrito por Metrópoles
Um homem de 42 anos precisou ser reanimado após se afogar em uma piscina. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (13/9), em um condomínio do Park Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando os socorristas chegaram no local, encontraram a vítima do afogamento já em processo de reanimação cardiopulmonar (RCP).

Um casal de moradores do condomínio iniciou os primeiros procedimentos, antes da chegada do socorro especializado. A equipe de resgate avançado do CBMDF assumiu o atendimento e deu continuidade ao protocolo de RCP.

Após cerca de 20 minutos de manobras, os sinais vitais do paciente foram restabelecidos. Ele foi transportado, inconsciente, para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), onde permaneceu sob cuidados médicos especializados.

O Corpo de Bombeiros não soube informar as circunstâncias exatas do incidente.

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (13/9), no Park Sul

Um casal de moradores do condomínio começou as manobras de reanimação

Quando os bombeiros chegaram, o homem recuperou os sinais após cerca de 20 minutos

A vítima foi estabilizada e encaminhada ao Hospital de Base

