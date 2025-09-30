Homem em situação de rua é agredido com cabo de vassoura após dar soco em caminhonete no Acre

Um vídeo postado no perfil de Jonatan Monteiro está repercutindo nas redes sociais e já acumula mais de 300 mil visualizações e 20 mil curtidas. As imagens mostram um desentendimento ocorrido em Sena Madureira, envolvendo um homem em situação de rua e o dono de uma caminhonete.

No início do registro, o morador de rua aparece transtornado, falando sozinho, e em seguida desfere um soco contra a janela de uma caminhonete. Apesar da força, o vidro não se quebra. Pouco depois, surge um homem, que seria o proprietário do veículo, empunhando um cabo de vassoura. Ele parte para cima do morador de rua e desferiu diversos golpes, chegando a quebrar o objeto durante a confusão.

Mesmo diante da reação agressiva, o homem em situação de rua não recua e avança contra o dono da caminhonete. Após um corte na gravação, o vídeo mostra o morador de rua já imobilizado no chão. Em seguida, ele é conduzido por policiais que chegam ao local para conter a ocorrência.

O caso gerou inúmeros comentários na internet, dividindo opiniões entre usuários que criticaram a violência da reação e outros que defenderam a atitude do dono do veículo. Até o momento, não há informações oficiais sobre desdobramentos ou registro da ocorrência pelas autoridades.