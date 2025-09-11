Homem encontra periquito ferido no Parque do Tucumã e aciona Corpo de Bombeiros em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira (11), um homem que fazia caminhada pelo Parque do Tucumã, nas proximidades da Universidade Federal do Acre (Ufac), encontrou um periquito ferido. O animal apresentava pequenas escoriações e dificuldades para se manter em pé.

Diante da situação, o homem acionou o Corpo de Bombeiros enquanto tentava manter o pássaro com vida até a chegada da equipe de resgate. Os militares foram ao local e realizaram o recolhimento do animal, que foi encaminhado para as unidades responsáveis pelo cuidado e tratamento adequado.

O morador registrou o momento em vídeo e aproveitou para agradecer e parabenizar o trabalho da corporação, destacando a atenção e rapidez no atendimento.

“Com dedicação e sensibilidade, atenderam prontamente ao chamado para resgatar um periquito no Parque Ipê. Esse gesto mostra o compromisso com a vida em todas as formas e o respeito à nossa fauna. Gratidão pelo trabalho exemplar e humano de sempre!”, escreveu.