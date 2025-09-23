Homem escapa de atropelamento por pouco e se ajoelha para agradecer em oração; ASSISTA

Um homem viveu momentos de tensão e alívio ao escapar de um possível atropelamento em plena calçada. Ele fazia uma refeição sentado quando um carro passou em alta velocidade e quase o atingiu.

As imagens, registradas por uma câmera de segurança, mostram o instante em que o veículo passa muito próximo, deixando o homem assustado. Por pouco, a situação não terminou em tragédia.

Visivelmente emocionado após o susto, o homem se ajoelhou na calçada e fez uma oração em agradecimento por ter saído ileso. O gesto chamou atenção pela demonstração de fé e gratidão diante do livramento.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, com muitos internautas comentando a cena e destacando a força da espiritualidade em momentos inesperados.