Homem invade casa de prostituição e mata duas pessoas

Um homem invadiu uma casa de prostituição e matou duas pessoas na noite deste sábado (13), no bairro Saúde, zona sul de São Paulo. Uma terceira vítima, uma mulher, ficou gravemente ferida.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de pessoas feridas a tiros. No local, os agentes encontraram uma mulher e um homem baleados, já mortos. No fundo do estabelecimento, outra mulher, ferida, pedia socorro. Ela relatou que um homem entrou no imóvel e efetuou os disparos.

Segundo a corporação, há divergências nos relatos sobre a aparência do agressor: algumas testemunhas afirmaram que ele usava capacete, enquanto outras disseram que estava com o rosto coberto por uma máscara. Após os disparos, o suspeito fugiu.

Segundo a PM, a mulher morta trabalhava no local como garota de programa, enquanto o homem assassinado seria cliente. A terceira vítima também era funcionária do estabelecimento e foi socorrida em estado grave.