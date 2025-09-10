Homem invade o Cristo Redentor e salta de paraquedas da mão do monumento

Um homem invadiu, na manhã desta quarta-feira (10), o monumento do Cristo Redentor e realizou um salto de paraquedas a partir da mão direita da estátua, em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. O Santuário Cristo Redentor registrou ocorrência na 7ª Delegacia de Polícia (Santa Teresa), e a ação — feita no formato base jump — é considerada crime contra o patrimônio cultural.

Como foi a ação

Segundo o guia turístico David Moreira Figueiredo, que gravou o salto com um drone, a cena surpreendeu visitantes e funcionários. Ele relatou que, a princípio, muitos imaginaram tratar-se de uma gravação oficial, hipótese descartada quando se percebeu a movimentação de segurança na entrada do santuário.

Investigação em andamento

A Polícia Militar foi acionada imediatamente após o salto. A Polícia Civil informou que solicitou as imagens das câmeras do Santuário e determinou perícia no local para identificar os autores. Em nota oficial, a corporação afirmou que dois homens acessaram indevidamente o braço direito do Cristo e saltaram de paraquedas. O caso segue em apuração.

Risco e enquadramentos

Práticas como base jump em áreas protegidas e sem autorização configuram violação a normas de proteção de bens tombados, além de colocarem em risco visitantes e agentes de segurança. Em julho deste ano, um turista francês foi autuado após pousar de paraquedas na área do Cristo Redentor, enquadrado no artigo 132 do Código Penal (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente), cuja pena pode chegar a um ano de detenção.

Veja o vídeo: