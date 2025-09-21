Homem joga desodorante em passageira no metrô e causa confusão

Um homem estranhou um odor diferente dentro de um trem em São Paulo e, ao perceber uma passageira se segurando com o braço levantado, tomou uma atitude inusitada. Sem avisar, ele aplicou desodorante na axila da mulher, acreditando estar ajudando na situação.

A reação da mulher foi de espanto e indignação. Ela questionou o motivo da ação, perguntando se o homem estava insinuando que ela era “fedida”. Diante da confusão, a passageira exigiu que o homem deixasse o assento e, constrangido, ele acabou se afastando.

Alguns internautas alegam que o vídeo é armação, mas não recusam o humor da gravação.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DOax3wRjqYi/?igsh=aWQzNHUyaDIwdjk0