homem-morre-ao-tentar-desviar-de-capivara-e-atingir-mureta-em-rodovia

Um motorista morreu na noite dessa sexta-feira (12/9), ao tentar desviar de uma capivara na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP 318), em São Carlos, no interior de São Paulo.
O automóvel chocou-se violentamente contra a defensa metálica da via.
O que se sabe
- O acidente aconteceu às 22h29.
- O automóvel, um Peugeot 208, trafegava no sentido norte quando direcionou a trajetória para a direita e adentrou ao acostamento.
- O óbito da vítima foi constatado às 23h20 pelo Samu.
- Às 1h16, a funerária chegou ao local e às 1h50 o corpo foi removido.
- O carro foi removido pelo guincho às 3h58.
De acordo com o Centro de Controle de Informações da Artesp, a capivara foi encontrada morta no local do acidente. O condutor teria, ao tentar evitar atingir o animal, mudado a trajetória bruscamente, causando o acidente.