Homem morre ao tentar desviar de capivara e atingir mureta em rodovia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
homem-morre-ao-tentar-desviar-de-capivara-e-atingir-mureta-em-rodovia

Um motorista morreu na noite dessa sexta-feira (12/9), ao tentar desviar de uma capivara na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP 318), em São Carlos, no interior de São Paulo.

O automóvel chocou-se violentamente contra a defensa metálica da via.

2 imagensFechar modal.1 de 2

Reprodução/ CCi Artesp2 de 2

 

O que se sabe

  • O acidente aconteceu às 22h29.
  • O automóvel, um Peugeot 208, trafegava no sentido norte quando direcionou a trajetória para a direita e adentrou ao acostamento.
  • O óbito da vítima foi constatado às 23h20 pelo Samu.
  • Às 1h16, a funerária chegou ao local e às 1h50 o corpo foi removido.
  • O carro foi removido pelo guincho às 3h58.
Leia também

De acordo com o Centro de Controle de Informações da Artesp, a capivara foi encontrada morta no local do acidente. O condutor teria, ao tentar evitar atingir o animal, mudado a trajetória bruscamente, causando o acidente.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost