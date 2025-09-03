Homem morto ao bater em carreta carregada de tomates morava no DF

Escrito por Metrópoles
Jackson Dias (foto em destaque), morador de Samambaia Sul, no Distrito Federal, casado e pai de uma filha, foi um dos mortos no acidente registrado na manhã do último sábado (30), na GO-010, zona rural de Luziânia.

O carro em que ele estava colidiu com uma carreta carregada de tomates. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o veículo ficou totalmente carbonizado. O incêndio foi controlado por um caminhão-pipa que passava pelo local antes da chegada da guarnição. A carreta tombou na pista, e o motorista recebeu atendimento, mas recusou transporte para o hospital.

Leia também

Bombeiros aplicam serragem nos trechos com óleo derramado enquanto limpam a pista do acidente na GO-010.

Destroços do carro carbonizado e da carreta tombada ocupam a GO-010 após colisão em Luziânia

Carreta carregada de tomates tombou na pista e carro ficou totalmente destruído após colisão em Luziânia

A Polícia Técnico-Científica (PTC) vai investigar as causas do acidente.

