homem-morto-ao-bater-em-carreta-carregada-de-tomates-morava-no-df

Jackson Dias (foto em destaque), morador de Samambaia Sul, no Distrito Federal, casado e pai de uma filha, foi um dos mortos no acidente registrado na manhã do último sábado (30), na GO-010, zona rural de Luziânia.

O carro em que ele estava colidiu com uma carreta carregada de tomates. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o veículo ficou totalmente carbonizado. O incêndio foi controlado por um caminhão-pipa que passava pelo local antes da chegada da guarnição. A carreta tombou na pista, e o motorista recebeu atendimento, mas recusou transporte para o hospital.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Bombeiros aplicam serragem nos trechos com óleo derramado enquanto limpam a pista do acidente na GO-010.

CBMGO/Reprodução 2 de 3

Destroços do carro carbonizado e da carreta tombada ocupam a GO-010 após colisão em Luziânia

CBMGO/Reprodução 3 de 3

Carreta carregada de tomates tombou na pista e carro ficou totalmente destruído após colisão em Luziânia

CBMGO/Reprodução

A Polícia Técnico-Científica (PTC) vai investigar as causas do acidente.