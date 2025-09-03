homem-morto-ao-bater-em-carreta-carregada-de-tomates-morava-no-df

Jackson Dias (foto em destaque), morador de Samambaia Sul, no Distrito Federal, casado e pai de uma filha, foi um dos mortos no acidente registrado na manhã do último sábado (30), na GO-010, zona rural de Luziânia.
O carro em que ele estava colidiu com uma carreta carregada de tomates. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o veículo ficou totalmente carbonizado. O incêndio foi controlado por um caminhão-pipa que passava pelo local antes da chegada da guarnição. A carreta tombou na pista, e o motorista recebeu atendimento, mas recusou transporte para o hospital.
Bombeiros aplicam serragem nos trechos com óleo derramado enquanto limpam a pista do acidente na GO-010.
CBMGO/Reprodução2 de 3
Destroços do carro carbonizado e da carreta tombada ocupam a GO-010 após colisão em Luziânia
CBMGO/Reprodução3 de 3
Carreta carregada de tomates tombou na pista e carro ficou totalmente destruído após colisão em Luziânia
CBMGO/Reprodução
A Polícia Técnico-Científica (PTC) vai investigar as causas do acidente.