Homem que matou ex-esposa em Cruzeiro do Sul responde por abusar as filhas menores

Maria José foi morta pelo ex-marido com facada no coração; quatro filhos presenciaram o crime em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta terça-feira (23), um feminicídio foi registrado na Rua Alita, no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A vítima, Maria José de Oliveira, de 51 anos, foi morta com uma facada no coração dentro de casa.

Homem que matou ex-esposa no Acre responde por abusar as filhas menores. Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, Maria José deixa 16 filhos, sendo que quatro deles estavam em casa no momento do crime e presenciaram a violência. O autor, Raimundo Prudência da Silva, de 61 anos, ex-marido da vítima, foi preso em flagrante logo após a ocorrência.

As autoridades informaram que Maria José já era vítima recorrente de agressões e violência doméstica praticadas pelo acusado. Além disso, o suspeito possui histórico criminal por abuso contra duas filhas.

A Polícia Civil assumiu a investigação do caso e deve ouvir familiares e testemunhas nos próximos dias para esclarecer as circunstâncias do crime. O corpo de Maria José foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

