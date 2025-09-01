Homem que perseguia companheira menor de idade invade casa errada e é morto por vizinho em SP

O morador, de 41 anos, reagiu à investida e efetuou os disparos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um homem de 21 anos morreu baleado na madrugada do último domingo (31) em Piracicaba, no interior de São Paulo, após tentar invadir a residência de um vizinho no bairro Água Branca.

A tentativa de invasão ocorreu na casa vizinha à da mãe da jovem, onde ela havia conseguido se refugiar/Foto: Reprodução

O morador, de 41 anos, reagiu à investida e efetuou os disparos. O caso foi registrado como legítima defesa e segue em investigação pela Polícia Civil.

Testemunhas relataram que, momentos antes, o jovem perseguia a companheira, uma adolescente de 17 anos, que afirmou ter sido agredidaa e ameaçada por ele. A tentativa de invasão ocorreu na casa vizinha à da mãe da jovem, onde ela havia conseguido se refugiar.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.