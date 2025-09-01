Homem que perseguia companheira menor de idade invade casa errada e é morto por vizinho em SP

Um homem de 21 anos morreu baleado na madrugada do último domingo (31) em Piracicaba, no interior de São Paulo, após tentar invadir a residência de um vizinho no bairro Água Branca.

O morador, de 41 anos, reagiu à investida e efetuou os disparos. O caso foi registrado como legítima defesa e segue em investigação pela Polícia Civil.

Testemunhas relataram que, momentos antes, o jovem perseguia a companheira, uma adolescente de 17 anos, que afirmou ter sido agredidaa e ameaçada por ele. A tentativa de invasão ocorreu na casa vizinha à da mãe da jovem, onde ela havia conseguido se refugiar.

Veja o vídeo: