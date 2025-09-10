Homem que tentou matar outro por domínio de terras é preso pela PCDF

Um homem, de 18 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PCDF) acusado de tentar matar outro, no Assentamento Margarida Alves em Sobradinho. O crime ocorreu em julho deste ano.

Segundo a investigação da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), a vítima constatou que a cerca que delimitava seu lote havia sido derrubada. Ao questionar moradores locais, o autor passou a proferir ameaças, exigindo parcela do terreno da forma que ele queria.

Momentos depois, o autor da tentativa de homicídio retornou ao local (foto em destaque), armado, atirou uma vez para o alto e outras três vezes em direção à vítima. Segundo as diligências, o homicídio só não se consumou porque a vítima saiu correndo.

Segundo a polícia, ele é temido na região por, frequentemente, intimidar os moradores nas disputas por terra. Ainda de acordo com a PCDF, o autor ostenta diversas passagens por crimes patrimoniais, além de ameaças e homicídio tentado.

A investigação da 13ªDP segue, para descobrir se há o crime de organização criminosa, no intuito de dominar o assentamento e oprimir os moradores.