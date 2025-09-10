Homem sai para caçar e é encontrado em estado grave em área de mata, no interior do Acre

Um morador do ramal do Toco preto, em Sena Madureira, cujo nome ainda não foi divulgado, foi encontrado em estado debilitado dentro da mata nesta terça-feira (9). Segundo informações, cedo da manhã ele havia saído de casa para caçar animais silvestres dentro da floresta.

Como estava demorando a voltar para casa, os moradores foram à sua procura e o encontraram em estado preocupante. “Ele estava todo entravado e se tremendo. Ainda bem que foi possível fazer o resgate”, disse um dos moradores do local.

O homem foi atingido pela chuva durante o dia, o que pode ter lhe prejudicado.

Logo em seguida, ele foi encaminhado para o hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, para receber os devidos atendimentos.

O ramal toco preto fica no km 38, da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco.