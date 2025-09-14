Homem suspeito de incendiar casa e carros do ex-patrão é preso no DF

Um homem foi preso, neste domingo (14/9), momentos após incendiar uma casa e carros do ex-patrão. O caso ocorreu na região de Ponte Alta, no Gama, região administrativa do Distrito Federal.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural), foi acionada para apoiar o Corpo de Bombeiros durante a ocorrência de incêndio.
Leia também
-
Incêndio atinge fábrica da Nestlé no interior de SP. Vídeo
-
Incêndio florestal volta a atingir o Lago Oeste pelo 2º dia consecutivo
No local, o suspeito foi imobilizado e apresentava arranhões pelo corpo, além de estar bastante agitado e proferindo falas desconexas.
Após diligências, a PM constatou que ele teria ateado fogo na residência e em quatro veículos da propriedade — um caminhão, duas caminhonetes e um carro de passeio — pertencente ao ex-patrão.
Ele foi preso em flagrante pelo crime de incêndio. “Para garantir a segurança e diante do risco de fuga, foi necessário o uso de algemas. Durante a revista, foram encontrados um aparelho celular e um isqueiro em posse do suspeito”, informou a PM.
O indivíduo foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia Civil (Gama), onde foi autuado em flagrante.