Homem suspeito de incendiar casa e carros do ex-patrão é preso no DF

Um homem foi preso, neste domingo (14/9), momentos após incendiar uma casa e carros do ex-patrão. O caso ocorreu na região de Ponte Alta, no Gama, região administrativa do Distrito Federal.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural), foi acionada para apoiar o Corpo de Bombeiros durante a ocorrência de incêndio.

No local, o suspeito foi imobilizado e apresentava arranhões pelo corpo, além de estar bastante agitado e proferindo falas desconexas.

Após diligências, a PM constatou que ele teria ateado fogo na residência e em quatro veículos da propriedade — um caminhão, duas caminhonetes e um carro de passeio — pertencente ao ex-patrão.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de incêndio. “Para garantir a segurança e diante do risco de fuga, foi necessário o uso de algemas. Durante a revista, foram encontrados um aparelho celular e um isqueiro em posse do suspeito”, informou a PM.

O indivíduo foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia Civil (Gama), onde foi autuado em flagrante.