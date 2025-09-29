29/09/2025
Homem é preso em hotel no Paraná após tentar encobrir assassinato da própria esposa com latrocínio

Adriano Forgiarini foi localizado em hotel da cidade após mandado de prisão preventiva

Adriano Forgiarini, de 37 anos, foi detido nesta sexta-feira (26) em São Miguel do Iguaçu, interior do Paraná, suspeito de assassinar a própria esposa, Jaqueline Rodrigues Pereira, também de 37 anos. Ele foi encontrado em um hotel da cidade após a Justiça expedir mandado de prisão preventiva por feminicídio.

O crime ocorreu em 13 de setembro e, inicialmente, havia sido registrado como latrocínio. Jaqueline foi encontrada morta na área externa da residência do casal, com um tiro na cabeça. Adriano também apresentava ferimentos de arma de fogo e chegou a ser hospitalizado em estado grave, reforçando a versão de que ambos teriam sido vítimas de assalto.

No entanto, as investigações da Polícia Civil revelaram que Adriano teria atirado contra si mesmo para sustentar a farsa do assalto. Com essas evidências, o caso foi reclassificado como feminicídio, levando à decretação de sua prisão preventiva.

O suspeito permanece à disposição da Justiça, enquanto as autoridades seguem investigando os detalhes do crime.

