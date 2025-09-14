Homem tenta arrastar mulher para carro e morre após ser esfaqueado

Uma briga de casal terminou em morte na noite deste sábado (13), na Avenida Cerro Azul, em Maringá. Segundo o Plantão Maringá, câmeras de segurança registraram o momento em que o homem tentou forçar a ex-companheira a entrar em um carro.

Durante a tentativa, a mulher reagiu e desferiu um golpe de faca contra ele. Mesmo ferido, o homem ainda tentou persegui-la, mas foi contido por populares e caiu na calçada. Equipes do Samu foram acionadas, mas a vítima já estava em óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Ela relatou à Polícia Militar que havia sido expulsa de casa na noite anterior e decidiu terminar o relacionamento. Segundo a mulher, o ex-companheiro a teria chamado para um encontro relacionado a um suposto débito, momento em que tentou forçá-la a entrar no carro.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Maringá.

Veja o vídeo: