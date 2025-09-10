Homem tenta invadir o Planalto e é contido com balas de borracha

Militares do Exército que fazem a segurança do Palácio do Planalto dispararam munição não letal para conter um homem que tentou invadir a rampa principal da sede do Poder Executivo por volta das 3h30. Identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri, 54 anos, natural de Santa Catarina, ele avançou de forma abrupta e desordenada, desobedecendo repetidas ordens de recuo.

De acordo com a Superintendência da Polícia Federal no DF (SRDF), os disparos de balas de borracha atingiram o suspeito no quadril e na perna, ocasionando ferimentos leves. Ele recebeu atendimento médico imediato e, em seguida, foi conduzido à SRDF, onde deverá prestar depoimento sobre as motivações da tentativa.

A ocorrência acende alerta pela reincidência: na última segunda-feira (8/9), Leonildo já havia tentado acessar o Senado Federal, sendo impedido por seguranças após comportamento suspeito. A análise de imagens de câmeras vinculou os dois episódios. A PF apura o caso e avaliará, além de eventuais crimes, o estado psicológico do investigado. Internamente, equipes de segurança discutem ajustes de protocolo para reforçar barreiras e procedimentos de abordagem.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: Contilnet