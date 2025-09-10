Homem vestindo camisa do Brasil é flagrado defecando próximo à Havan em Rio Branco

Um homem ainda não identificado foi registrado em vídeo enquanto defecava próximo a loja Havan, em Rio Branco, causando surpresa e repercussão nas redes sociais. A cena inusitada rapidamente se espalhou, tornando-se tema de comentários entre internautas e viralizando pela capital acreana.

Segundo as imagens, o homem vestia uma camisa do Brasil, abriu as portas de seu carro e realizou suas necessidades ali mesmo, próximo a pedestres e a uma funcionária da loja que descansava no local.

O episódio causou surpresa e revolta entre algumas pessoas na internet. Até o momento, não há informações sobre a identidade do indivíduo ou se alguma medida foi tomada pelas autoridades.

Alguns internautas destacam que o momento podia ser diferente, já que no empreendimento é disponibilizado banheiros para clientes ou visitantes.

Veja o vídeo: