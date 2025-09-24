Horóscopo de hoje, 24/09/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Lua e Marte juntos no setor íntimo elevam os instintos e favorecem reações impulsivas, trazendo riscos de perdas emocionais, materiais e práticas, como alerta Plutão tensionado. Recolher-se pode ser útil para evitar desgastes, permitindo restaurar a calma e resgatar o equilíbrio interno.

Touro (20/04 – 20/05) Lua e Marte se alinham na área de relacionamentos, trazendo estímulo para interagir mais de perto com as pessoas queridas. A fase tende a ser animada, mas também carregada de intensidade emocional. Busque evitar atitudes precipitadas diante de situações mais delicadas.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Lua e Marte no setor de rotinas aumentam seu ritmo nas tarefas, ajudando a colocar em dia pendências e assuntos que estavam atrasados. A vitalidade está favorecida, mas é importante respeitar limites e preservar o corpo. Descanse quando sentir necessidade para não sobrecarregar-se.

Câncer (21/06 – 22/07) O encontro entre Lua e Marte desperta seu lado comunicativo no meio social, fortalecendo interações e também prazeres compartilhados. É possível que surjam boas conexões, mas a competitividade pode ganhar força. Procure moderar disputas para evitar exageros e manter o equilíbrio.

Leão (23/07 – 22/08) O encontro de Lua e Marte ativa seu setor doméstico, deixando você mais enérgica e firme na condução da vida íntima. Porém, a tensão com Plutão pode acirrar conflitos nos vínculos próximos. Busque uma postura flexível, colocando o foco em fortalecer a união e evitar atritos.

Virgem (23/08 – 22/09) Lua e Marte no setor das ideias favorecem debates e fortalecem sua expressão, tornando-a mais incisiva e objetiva. O momento é bom para conversas produtivas, mas é preciso cuidado ao lidar com divergências. Escolha bem as palavras para manter clareza e evitar desentendimentos.

Libra (23/09 – 22/10) A movimentação de Lua e Marte no setor material estimula dinamismo ao lidar com recursos, permitindo gerir melhor o que está ao seu alcance. No entanto, pode surgir tendência a se sobrecarregar com problemas que não cabem a você. Busque separar responsabilidades de modo saudável.

Escorpião (23/10 – 21/11) Lua e Marte juntos em seu signo trazem energia e força de vontade para avançar com seus planos pessoais. Contudo, Plutão tensionado alerta contra a agressividade, que pode desgastar laços importantes. Prefira a via conciliadora, mantendo firmeza, mas sem impor excessos aos outros.

Sagitário (22/11 – 21/12) O encontro entre Lua e Marte na área de crise dá coragem e intensidade para lidar com situações desafiadoras, permitindo enfrentar obstáculos de frente. Porém, é necessário evitar atitudes impulsivas. Organize melhor estratégias de médio prazo, mantendo firmeza, mas com atenção ao planejamento.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Lua e Marte juntos fortalecem vínculos na área das amizades, destacando cooperação e senso de parceria. Porém, a energia competitiva pode gerar conflitos se houver imposição de vontades. Procure apostar no diálogo respeitoso, valorizando a união e o espírito de colaboração.

Aquário (20/01 – 18/02) Lua e Marte juntos na área do trabalho ampliam sua disposição para lidar com as tarefas cotidianas e responsabilidades, deixando a rotina mais dinâmica. Mas cuidado com o excesso: descanso e lazer são fundamentais para equilibrar compromissos e manter a vitalidade em alta.