Horóscopo desta quarta-feira tem lua vazia e pede calma; veja as previsões signo a signo

Nesta quarta-feira (10/9), a Lua Vazia vai das 3h53 às 17h04, criando um terreno perfeito para imprevistos, atrasos e mal-entendidos. É dia de reduzir o ritmo, evitar decisões definitivas e observar mais do que agir. Veja abaixo as orientações de Oscar Quiroga para cada signo.

LUA VAZIA

Data estelar: Lua Vazia das 3h53 até 17h04

Os átomos que constituem nossa presença física e subjetiva são os mesmos que foram gerados na fornalha do início do Universo, e quando nossas presenças físicas se desintegrarem, retornarão ao depósito cósmico para serem utilizados novamente, ou seja, nada em nossas estruturas atômicas é novo, é tudo reciclado.

O mais importante é que nossa estrutura atômica nos vincula ao funcionamento desse organismo colossal e inteligente que chamamos de Universo, o qual, decididamente, não encaixa direito no curto alcance de entendimento de nossa civilização, que privilegia desejos limitados em vez de se conectar a conjuntos maiores de experiência.

Como resultado, dias de Lua Vazia, como hoje, que deveriam ser de descanso, produzem trapalhadas de todos os tipos e sabores.

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nem sempre acelerar é melhor. Busque um canto discreto, observe o cenário e só então inicie a ação.

TOURO (21/4 a 20/5)

Nem tudo está sob controle — e tudo bem. Aceite o que não dá para dominar hoje e preserve energia.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Atrapalhos à vista. Leve com humor para que virem risadas, não dor de cabeça.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

O que ontem parecia ótimo requer cautela hoje. Não entre na ciranda dos improvisos se puder evitar.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Entusiasmo é bom; confundir visão com ilusão, não. Use o discernimento ao máximo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Desconfianças crescentes? Trate com cuidado para não perder a medida. Vai passar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Promessas podem “sumir” no ar. Não se irrite: a fase é passageira.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Bagunça não é mau presságio — é transitória. Evite “arrumar” tudo agora.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Vontades pedem amadurecimento. Qualquer precipitação complica mais do que resolve.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Falta de vontade para “arrumar a vida” não é defeito: é sinal para pausar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Promessas voam, consistência falta. Fique no eixo e ganhe tempo para decidir.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Segurança e desamparo se alternam — é normal. Não alimente a ansiedade.

Fonte: Oscar Quiroga

Redigido por: Contilnet