Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados

A quinta-feira chega com Lua minguante em Touro, pedindo ritmo calmo, praticidade e atenção ao que nos sustenta por dentro e por fora. É dia de organizar recursos, fortalecer o ânimo e fazer escolhas simples que alimentem a personalidade (resultados concretos) e a alma (esperança, sonhos e emoções bem cuidadas).

ÁRIES — Antes de sair caçando soluções, reveja o que já está ao seu alcance. Ferramentas esquecidas e contatos antigos podem resolver mais do que parece. Olhe com atenção.

TOURO — Há hora de cautela e há hora de se expor. Hoje, um pouco de ousadia faz bem. Se vierem críticas, que fiquem com quem as faz. Siga firme no seu valor.

GÊMEOS — Surpresas só têm graça quando alternam com calmaria. Respeite os intervalos de descanso para que o novo volte a encantar — sem dispersar energia.

CÂNCER — Humor leve é combustível. Use esse bom astral para destravar o que parecia impossível ontem. Faça o que flui — sem forçar.

LEÃO — O dia traz motivos reais para celebrar. Desfrute com sabedoria e registre as vitórias, para que as boas memórias pesem tanto quanto as difíceis.

VIRGEM — Certeza total não existe. Quando o fluxo ajuda, solte um pouco o controle e vá com ele — muitas vezes é assim que tudo dá certo.

LIBRA — Quando a busca cessa, algo aparece. Receba com leveza e gratidão; a vida tem seus próprios caminhos de trazer presentes.

ESCORPIÃO — Se a sua mensagem está chegando melhor às pessoas, avance. É momento raro de compreensão: capitalize e mova projetos.

SAGITÁRIO — Reforce as apostas no futuro. A colheita tem tempo próprio, mas ela não vem sem semeadura e ação agora.

CAPRICÓRNIO — Aproximações respeitosas rendem bons acordos. Fuja de quem tenta dominar a conversa e não deixa espaço para seus interesses.

AQUÁRIO — Complexidade não é obstáculo, é missão. Coragem para organizar o caos e iniciar o que precisa ser iniciado.

PEIXES — Há alegrias que independem do cenário. Cultive esse estado interno e navegue por cima das contradições do dia com leveza.

Fonte: Coluna de Oscar Quiroga (Correio).

