Horóscopo desta segunda-feira: Sol em Libra e Marte em Escorpião destacam acordos e coragem

Começamos a segunda com o Sol ingressando em Libra e Marte entrando em Escorpião. O céu puxa foco para reciprocidade nas relações (Libra) e para a determinação de enfrentar o que pede coragem (Escorpião). É um convite a equilibrar parcerias e, ao mesmo tempo, agir com profundidade — sem jogos de cobrança.

Áries (21/3 a 20/4)

Acordos exigem disciplina para funcionar. Ajuste expectativas e conduza o combinado com firmeza — sem transformar tudo em tormento.

Touro (21/4 a 20/5)

Você vai precisar de gente-chave, mesmo sem tanta boa vontade do outro lado. Se são as pessoas certas, siga com método. Mãos à obra.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Ideias acolhidas viram celebração… e tarefas. Esteja atento para não aceitar mais do que sua agenda comporta.

Câncer (21/6 a 22/7)

Os perrengues existem, mas a curva aponta para cima. Persista: a luz no fim do túnel é real.

Leão (23/7 a 22/8)

A aparente bagunça tem roteiro. Você encerra um ciclo grande e inicia outro — bem diferente.

Virgem (23/8 a 22/9)

Atue quando se sentir seguro. Assim, a execução flui e quase dispensa correções. Priorize seu conforto primeiro.

Libra (23/9 a 22/10)

A base é sua segurança. A partir dela, seus projetos ganham chão e fôlego para crescer.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A força retorna. Deixe para trás o peso emocional e foque na boa vontade de fazer dar certo — por você e pelos seus.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Muita gente, muito ruído. Recolha-se um pouco para ouvir sua bússola interna antes de decidir.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Conflitos pontuais são melhores que mal-entendidos duradouros. Posicione-se com clareza.

Aquário (21/1 a 19/2)

Da ideia à prática há terreno irregular. Vontade e consistência serão seus melhores atalhos.

Peixes (20/2 a 20/3)

Passe as projeções numa peneira fina. Corte fantasias e concentre energia no que é exequível hoje.

Fonte: Correio Braziliense — horóscopo por Oscar Quiroga.

Redigido por ContilNet.