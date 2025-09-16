Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Data estelar: Vênus e Marte em sextil

Tema do dia — Medo e Vergonha: entre a sombra que esconde e a luz que revela, o convite é cultivar coragem com afeto. Superar receios não é sprint: pede cuidado, paciência e gentileza com você e com os outros.

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O que serve à maioria pode não servir a você hoje. Ajuste limites e evite ceder além do razoável. Priorize o que é essencial às suas metas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Muito a fazer? Vá por etapas. Constância e assertividade resolvem a lista — uma tarefa de cada vez, sem perder o prumo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Escolha a leveza. Interações divertidas e criativas elevam o humor e destravam conversas importantes.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Opte pelo que dá segurança emocional. Com o coração sereno, você navega melhor mesmo em cenários complexos.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Palavras têm impacto. Meça o tom antes de se expressar e evite ruídos desnecessários — diálogo firme, mas cuidadoso.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Guarde seus planos estratégicos e seja diplomático nas conversas. Discrição hoje evita contratempos amanhã.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Contratempos pequenos não são atoleiro. Aceite ajudas improváveis e confie no próprio jogo de cintura.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A tentação é acelerar, mas ganhar tempo para amadurecer a decisão fará diferença no resultado final.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Circule, faça contatos, divulgue ideias. As parcerias certas podem estar a poucos passos de você.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O desafio parece grande? Siga mesmo assim. Adiar por medo pode custar oportunidades raras.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Deixe-se levar pelo entusiasmo coletivo. Às vezes a alegria vem primeiro — e os motivos aparecem depois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Complexidade não é motivo para ansiedade, e sim para curiosidade. Você tem recursos para encarar e solucionar o que surgir.

Fonte: Oscar Quiroga, Correio Braziliense

✍️ Redigido por ContilNet