Horóscopo do dia: veja as previsões de Oscar Quiroga para esta terça-feira

Data estelar: Sol em oposição a Netuno e trígono com Urano.
A síntese do dia: a paixão (por alguém, uma causa ou o sagrado) vira antídoto contra dúvidas — mas não caia em encantamentos vazios.
Áries (21/3–20/4)
Verdades incômodas? Respire, reflita e integre o que fizer sentido.
Touro (21/4–20/5)
Menos “como deveria ser”, mais realismo. Isso destrava tudo.
Gêmeos (21/5–20/6)
Boa vontade é a chave para lidar até com gente difícil. Use-a.
Câncer (21/6–22/7)
Saudade existe, mas o foco agora é arquitetar o novo.
Leão (23/7–22/8)
Avance mesmo sem entender tudo. A clareza vem no caminho.
Virgem (23/8–22/9)
O dia flui, mas o fator humano complica. Celebre o que merece.
Libra (23/9–22/10)
Encantamento sem lastro engana. Priorize o que é concreto.
Escorpião (23/10–21/11)
Segurar a ação pode ser estratégico. Deixe a ideia amadurecer.
Sagitário (22/11–21/12)
Relações são complexas, mas seguem evoluindo. Paciência ativa.
Capricórnio (22/12–20/1)
Cenário receptivo. Coloque suas pretensões para rodar hoje.
Aquário (21/1–19/2)
Amplie o olhar. De perto parece ruim; no macro, é promissor.
Peixes (20/2–20/3)
Domine as ilusões. Não perca as oportunidades reais de avanço.
Fonte: Coluna de Oscar Quiroga (Correio Braziliense).
Texto redigido e adaptado pela redação.