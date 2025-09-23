23/09/2025
Universo POP
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia

Horóscopo do dia: veja as previsões de Oscar Quiroga para esta terça-feira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Data estelar: Sol em oposição a Netuno e trígono com Urano.
A síntese do dia: a paixão (por alguém, uma causa ou o sagrado) vira antídoto contra dúvidas — mas não caia em encantamentos vazios.

horoscopo-2025:-confira-a-previsao-de-hoje-(25/8)-para-seu-signo

Horóscopo 2025: confira a previsão de hoje

Áries (21/3–20/4)
Verdades incômodas? Respire, reflita e integre o que fizer sentido.

Touro (21/4–20/5)
Menos “como deveria ser”, mais realismo. Isso destrava tudo.

Gêmeos (21/5–20/6)
Boa vontade é a chave para lidar até com gente difícil. Use-a.

Câncer (21/6–22/7)
Saudade existe, mas o foco agora é arquitetar o novo.

Leão (23/7–22/8)
Avance mesmo sem entender tudo. A clareza vem no caminho.

Virgem (23/8–22/9)
O dia flui, mas o fator humano complica. Celebre o que merece.

Libra (23/9–22/10)
Encantamento sem lastro engana. Priorize o que é concreto.

Escorpião (23/10–21/11)
Segurar a ação pode ser estratégico. Deixe a ideia amadurecer.

Sagitário (22/11–21/12)
Relações são complexas, mas seguem evoluindo. Paciência ativa.

Capricórnio (22/12–20/1)
Cenário receptivo. Coloque suas pretensões para rodar hoje.

Aquário (21/1–19/2)
Amplie o olhar. De perto parece ruim; no macro, é promissor.

Peixes (20/2–20/3)
Domine as ilusões. Não perca as oportunidades reais de avanço.

Fonte: Coluna de Oscar Quiroga (Correio Braziliense).
Texto redigido e adaptado pela redação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost