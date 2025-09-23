Horóscopo do dia: veja as previsões de Oscar Quiroga para esta terça-feira

Data estelar: Sol em oposição a Netuno e trígono com Urano.

A síntese do dia: a paixão (por alguém, uma causa ou o sagrado) vira antídoto contra dúvidas — mas não caia em encantamentos vazios.

Áries (21/3–20/4)

Verdades incômodas? Respire, reflita e integre o que fizer sentido.

Touro (21/4–20/5)

Menos “como deveria ser”, mais realismo. Isso destrava tudo.

Gêmeos (21/5–20/6)

Boa vontade é a chave para lidar até com gente difícil. Use-a.

Câncer (21/6–22/7)

Saudade existe, mas o foco agora é arquitetar o novo.

Leão (23/7–22/8)

Avance mesmo sem entender tudo. A clareza vem no caminho.

Virgem (23/8–22/9)

O dia flui, mas o fator humano complica. Celebre o que merece.

Libra (23/9–22/10)

Encantamento sem lastro engana. Priorize o que é concreto.

Escorpião (23/10–21/11)

Segurar a ação pode ser estratégico. Deixe a ideia amadurecer.

Sagitário (22/11–21/12)

Relações são complexas, mas seguem evoluindo. Paciência ativa.

Capricórnio (22/12–20/1)

Cenário receptivo. Coloque suas pretensões para rodar hoje.

Aquário (21/1–19/2)

Amplie o olhar. De perto parece ruim; no macro, é promissor.

Peixes (20/2–20/3)

Domine as ilusões. Não perca as oportunidades reais de avanço.

Fonte: Coluna de Oscar Quiroga (Correio Braziliense).

Texto redigido e adaptado pela redação.