Hospital de Amor recebe violão autografado por Gusttavo Lima para leilão beneficente

Na tarde desta quarta-feira (3), foi entregue oficialmente o violão autografado pelo cantor Gusttavo Lima, que será um dos itens mais esperados no 12º Leilão Direito de Viver em prol do Hospital de Amor do Acre. O evento acontece neste sábado (6), no espaço Maison Borges, em Rio Branco, reunindo solidariedade e entretenimento em prol da saúde.

Além do violão assinado pelo “Embaixador”, o leilão contará com a venda de cabeças de gado, cavalos e outros produtos doados por empresários e parceiros da causa. Toda a renda arrecadada será destinada integralmente ao custeio das atividades da entidade, referência no atendimento oncológico da região.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, destacou o gesto do artista. “Quando ele soube que o violão seria destinado ao Hospital de Amor, assinou com alegria, desejando melhorias e um tratamento digno para os pacientes. Esse gesto vai se transformar em esperança para muitas famílias”, afirmou.

De acordo com o coordenador voluntário do hospital, Júnior Aielo, o evento será uma oportunidade de união em prol da vida. “O leilão começa após o almoço, às 14h, e qualquer pessoa pode participar. Empresários, comerciantes e cidadãos em geral podem contribuir. Cada doação é um passo para salvar vidas”, ressaltou.

Já a gerente do local, Ana Maria Negreiros, reforçou a importância da iniciativa. “Receber esse violão é motivo de gratidão. Temos certeza de que vai ajudar muito, assim como cada contribuição que recebemos diariamente. Esse leilão vai fortalecer ainda mais o trabalho de acolhimento e tratamento que oferecemos”, concluiu.