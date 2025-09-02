hospital-de-porto-alegre-enfrenta-surto-de-covid-e-confirma-morte

O Hospital Conceição, em Porto Alegre (RS), confirmou uma morte em razão de uma nova onda de contaminação pela Covid-19. Segundo a unidade de saúde, o óbito aconteceu na quinta-feira (28/8), mas detalhes sobre a vítima não foram divulgados.

O hospital confirmou que vive um surto da doença, com quase 70 casos confirmados da Covid-19, sendo 62 pacientes e cinco funcionários que testaram positivo para o vírus. De acordo com a instituição, os empregados foram afastados das funções para tratamento.

Leia também

Os casos passaram a ser monitorados a partir de 16 de agosto, quando pacientes que buscaram atendimento por diferentes problemas começaram a apresentar sintomas respiratórios. Após testes, tiveram resultados positivos para a Covid-19.

A direção do hospital informou que a cepa que circula é considerada de baixo risco, mas bastante contagiosa. Por isso, protocolos de segurança foram adotados, principalmente para reduzir a circulação de pessoas na instituição: as visitas estão restritas (cada paciente pode ter apenas um acompanhante), e todos os visitantes precisam usar máscaras, que estão sendo fornecidas pelo hospital.

A Vigilância Epidemiológica de Porto Alegre acompanha a situação.