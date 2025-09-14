Hugo Calderano é vice-campeão do WTT Champions Macau

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
hugo-calderano-e-vice-campeao-do-wtt-champions-macau


Logo Agência Brasil

O brasileiro Hugo Calderano ficou com a prata no WTT Champions Macau, na manhã deste domingo (14) em Macau, ao ser derrotado na decisão da competição pelo chinês Wang Chuqin, atual vice-líder do ranking mundial, por 4 sets a 0 (parciais de 11/9, 11/7, 11/9 e 11/4).

Notícias relacionadas:

Apesar do revés na decisão da competição, o mesa-tenista brasileiro melhorará a sua posição no ranking mundial da modalidade, assumindo a terceira posição, e deve garantir uma vaga para a disputa do WTT Finals, que será disputado em Hong Kong entre os dias 10 e 14 de dezembro.

O próximo compromisso de Hugo Calderano é o China Smash, entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro, que contará com a participação dos brasileiros Bruna Takahashi e Vitor Ishiy, no main draw (chave principal), e Leonardo Iizuka, Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi, no qualifying (qualificatório).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost