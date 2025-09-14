Hugo Calderano elimina Anders Lind e vai à final do WTT de Macau

Escrito por Metrópoles
Hugo Calderano está na final do WTT de Macau, na China. O brasileiro eliminou o dimamarquês Anders Lind com tranquilidade, no início deste domingo (14/9), por 4 sets a 0 (parciais de 11-5, 11-5, 12-10 e 11-2). Na grande decisão do torneio, ele enfrenta o chinês Wang Chuqin.

Calderano foi dominante e não reconheceu o adversário da Dinamarca, número 19 do ranking. O único momento em que teve dificuldade na partida foi no terceiro set, quando Lind chegou a ter dois setpoints, mas o brasileiro virou o jogo e garantiu o triunfo.

Na final, o chinês WaNg Chuqi será o adversário do brasileiro. Ele foi o campeão de duas das últimas três edições do torneio. A decisão acontece ainda neste domingo (14/9), por volta das 8h (de Brasília.

