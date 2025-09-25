Hulk abre mão da braçadeira de capitão e deixa futuro no Atlético-MG em aberto

Hulk não entrou em campo como capitão do Atlético-MG no duelo contra o Bolívar, pela Copa Sul-Americana. A faixa foi utilizada por Lyanco, e o camisa 7 revelou que a mudança partiu dele.

“Decidi não usar mais a faixa de capitão. Conversei com o Sampaoli, pedi para não usar mais, para não me expor tanto, porque eu não poderia exercer minha função”, afirmou o atacante à imprensa após a partida contra o Bolívar, em Belo Horizonte, na última quarta-feira (24/9).

Relação com a arbitragem

O jogador explicou que sua decisão está ligada às limitações impostas ao capitão dentro de campo. “O capitão é o representante dos jogadores dentro de campo. Quando iniciamos a temporada, o comitê de arbitragem dá uma palestra para nós, e fica claro que só quem pode se comunicar com o árbitro é o capitão. E quando a gente vai se comunicar – a gente não, eu – porque eu vejo outros capitães darem peitada no árbitro e não acontecer nada”, disse.

Ele relembrou a expulsão contra o Palmeiras, no Brasileirão de 2023, quando levou dois cartões amarelos em sequência. “O próprio árbitro que me expulsou contra o Palmeiras foi uma loucura, que até hoje não deu em nada, acho ridículo. Perguntei por que ele me deu amarelo, me deu o segundo amarelo e o vermelho, e passou batido. É uma coisa que tinha que ser averiguada e não foi. Uma situação que chega a ser bizarra. E esse mesmo árbitro foi peitado, mandaram ele tomar naquele lugar no jogo do Corinthians e ele não fez nada”, declarou.

Na sequência, reforçou o motivo de abrir mão da função: “Sou eu que vou mudar isso? Eu não vou mudar. Demorei para entender e perceber isso e falei que a partir de hoje não uso mais a faixa de capitão no Galo porque infelizmente eu não poderia exercer uma função posta para mim em campo.”

Futuro indefinido no clube

O contrato de Hulk com o Atlético-MG vai até o fim de 2026, mas o atacante não garantiu que ficará na próxima temporada.

“Eu tenho mais um ano de contrato. Eu respeito muito o Galo. A prioridade é ficar, mas se não tiver que ficar, vai ser uma conversa. Vamos ver, vamos esperar”, constatou.

Jejum de gols e classificação

Na partida, Hulk foi substituído no segundo tempo e aumentou para nove jogos a sequência sem marcar gols. A última vez que balançou as redes foi em 14 de agosto, contra o Godoy Cruz. Desde então, participou apenas com uma assistência, contra o Grêmio, pelo Brasileiro.

Do banco, ele viu o time vencer com gol de Bernard nos acréscimos e avançar para a semifinal da Sul-Americana. “Isso mostra que o grupo tá trabalhando bem, mesmo diante das dificuldades que estamos enfrentando. A gente mostra que o grupo tá unido, conta com todo mundo. Então isso mostra as mudanças hoje. O Sampaoli fez cinco mudanças, que foram fundamentais para mudança do jogo”, comentou.

Próximos compromissos

Apesar do jejum pessoal, Hulk celebrou a vaga e destacou a importância de voltar a focar no Campeonato Brasileiro: “A gente fica feliz por essa classificação e nos dá tranquilidade agora para deixar um pouco a Sul-Americana de lado e pensar no Brasileiro, que é importantíssimo voltamos a ganhar no Brasileirão.”

O Atlético-MG volta a campo neste sábado (27/9), contra o Mirassol, às 21h, na Arena MRV.

