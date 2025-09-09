Hungria x Portugal: saiba onde assistir às Eliminatórias da Europa

Portugal visita a Hungria em Budapeste, nesta terça-feira (9/9), em busca do segundo triunfo consecutivo pelas Eliminataórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O duelo é válido pela segunda rodada do Grupo F e acontece às 15h45 (de Brasília), na Puskás Arena.

A equipe de Roberto Martínez vem de vitória contra a Armênia, que contou com dois gols do artilheiro Cristiano Ronaldo, que segue em busca do milésimo gol na carreira. Já a Hungria empatou com a Irlanda em 2 x 2.

Prováveis escalações

Hungria: Dibusz, Négo, Orban, Szalai e Kerkez; Styles, Bolla, A. Toth, Szoboszlai e B. Toth; Vargas.

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Onde assistir

O duelo entre Hungria x Portugal, pelas Eliminatorias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, terá transmissão ao vivo na TV fechada (Sportv).