Hytalo Santos e Euro já têm data para ficarem frente à frente com a Justiça

O casal Hytalo Santos e Euro já tem data para ficar frente à frente com a Justiça da Paraíba. Segundo apurado pelo Portal LeoDias, uma uma audiência será realizada na próxima terça-feira (23/9). Os dois estão presos desde o dia 15 de agosto preventivamente em um caso que investiga tráfico de pessoas e exploração de menores.

As polêmicas com vídeos em que menores de idade se exibiam sensualmente em conteúdos de Hytalo viralizaram nas redes sociais após o influenciador Felca fazer um vídeo sobre o tema “adultização” nas redes.

Além da prisão, Hytalo e Euro estão com todos os perfis em redes sociais suspensos por determinação da Justiça da Paraíba. Além das denúncias, a Justiça também afirma que um dos motivos da prisão do casal foi o fato de que os dois estariam planejando uma fuga para fora do país.