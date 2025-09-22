Hytalo Santos e marido já têm data para nova audiência na Justiça

Hytalo Santos e o marido Israel Nata Vicente, mais conhecido como Euro, terão uma audiência com a Justiça da Paraíba na próxima terça-feira (23/9). Presos desde 15 de agosto, os são investigados por tráfico de pessoas e exploração sexual e foram acusados de planejar fuga após o início da investigação.

Os dois ficarão frente à frente com a Justiça da Paraíba na terça-feira (23/9), segundo o portal Leo Dias. O casal continua preso na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa, e também segue com perfis em redes sociais suspensos.

O Metrópoles entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) para mais detalhes sobre a audiência. O espaço segue aberto.

Israel Natan Vicente, marido de Hytalo Santos

Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, marido do influenciador. Hytalo Santos é preso em SP por exploração de menores

Medicações e brigas: maquiador revela bastidores da vida com Hytalo Santos

Hytalo Santos

Prisão

Hytalo e Israel ficaram 11 dias no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, e seguiram para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, conhecida como Penitenciária Roger, em João Pessoa, no final de agosto.

Na penitenciária em João Pessoa, os dois estão em uma área “reservada” exclusiva para pessoas LGBTQUIAPN+.