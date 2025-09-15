I Semana Cultural Andina é sucesso de vendas e público em Rio Branco; Gonzaga promete evento ainda maior em 2026

A I Semana Cultural Andina realizada no Lago do Amor, em Rio Branco, durante os dias 12 a 14 de setembro, foi marcada pelo sucesso de vendas e público. A programação reuniu expositores da Bolívia, Peru e Acre e contou com apresentações musicais, comidas típicas e exposições de artesanato, destacando a diversidade cultural da tríplice fronteira.

O evento foi realizado graças a um projeto de lei do deputado estadual Luiz Gonzaga, primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O evento foi organizado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com apoio dos Consulados do Peru e da Bolívia, Aleac e diversas secretarias estaduais.

Ao sugerir a realização da Semana Cultural Andina, Gonzaga destacou a importância da integração cultura e comercial entre Acre, Peru e Bolívia para incentivar a economia local.

“Fico feliz com o sucesso da I Semana Cultural Andina, pois vejo essa programação como uma forma de reforçarmos ainda mais nossas parcerias comerciais e culturais com os povos andinos, principalmente das fronteiras com o Acre. Precisamos nos integrar com os países vizinhos para que isso possa fortalecer ainda mais a nossa economia, turismo e cultura”, disse o parlamentar.

Gonzaga afirmou que, apesar do sucesso da primeira edição, a Semana Cultura Andina do próximo ano contará com um número maior de expositores e um espaço ainda maior. O parlamentar agradeceu ao governador Gladson Cameli por incentivar a realização da feira.

“A nossa ideia era começar e foi um sucesso. Agora vamos trabalhar para que no próximo ano façamos uma feira ainda maior. Quero agradecer ao governador Gladson Cameli e secretários por acreditarem nesse projeto e aos governos peruano e boliviano pela parceria”, finalizou o deputado.

O cônsul-geral do Peru em Rio Branco, Pedro Alberto Rubín, participou do evento e destacou a importância da integração do Acre com Ucayali e Madre de Dios para que os três estados atuem de maneira conjunta.

“A cultura de vocês é muito diferente da nossa. Os peruanos podem oferecer produtos que vocês não têm, além do turismo e outros aspectos sociais. Queremos também intercâmbio entre estudantes, por exemplo, para que conheçam a nossa realidade, pois eu acredito que com o sul peruano há uma boa projeção para o futuro, para melhorar, obviamente, o nível de vida das populações”, disse o cônsul-geral.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo do Estado, Marcelo Messias, afirmou que a Semana Cultura Andina serviu para estreitar os laços com os países vizinhos.

“Os nossos vizinhos são extremamente importantes para essa relação que o Acre mantém com a Bolívia e o Peru. Essa feira vem justamente fortalecer esse convívio, já que o Acre sempre é convidado a participar de eventos nesses países. Nada mais justo que agora sejamos nós a recepcionar os nossos hermanos aqui”, afirmou.