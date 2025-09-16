Ibaneis anuncia Gustavo Rocha como pré-candidato a vice de Celina Leão

O secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, filiou-se ao Republicanos, na noite desta terça-feira (16/9). O advogado será candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Celina Leão (PP), nas eleições de 2026, confirmou Ibaneis Rocha (MDB).

A deputada distrital Jane Klebia e o administrador de Taguatinga, Bispo Renato Andrade, também formalizaram a entrada no Republicanos.

Celina Leão (PP), Ibaneis Rocha (MDB) e Gustavo Rocha (Republicanos)

Gustavo Rocha filiou-se ao Republicanos

Presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira; Celina Leão; Ibaneis Rocha; Gustavo Rocha; empresário Leonardo Valverde; Wellington Luiz e Hermeto

Segundo Ibaneis, os novos filiados reforçam o quadro do partido da base governista, o que “consolida” aliança do Republicanos com o grupo político.

“Nós temos um objetivo muito claro – eu, o presidente Marcos [Pereira] e o Republicanos – de fazer uma boa bancada de deputados distritais. Por isso, o meu apoio com várias pessoas que estavam no meu partido [MDB], inclusive a deputada Jane Klebia, para que a gente reforce a bancada de deputados distritais, possa fazer uma boa bancada de deputados federais pelos Republicanos e para que a gente chegue ao governo junto com os Republicanos, também, com a indicação do Gustavo para nossa Vice-Governadoria”, afirmou.

Celina Leão disse que a confirmação do Republicanos como aliado político demonstra unidade do grupo centro-direita no Distrito Federal para as eleições do próximo ano.

“É um projeto claro, um projeto de trabalho, um projeto que transformou essa cidade. Esse governo contratou 36 mil servidores públicos, fez plano de saúde do servidor e são mais de seis mil obras aqui no Distrito Federal”, declarou a vice-governadora.

Questionada sobre a relação com Gustavo Rocha, a vice-governadora disse que o conheceu mais de perto durante a intervenção na segurança pública, em 2023. “Gustavo é um homem sério, de poucas palavras mas de muita ação”, descreveu.

O evento de filiação dos políticos ao Republicanos ocorreu na casa do empresário Leonardo Valverde, no Lago Sul. O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também participaram da reunião.

Quem é

Atual secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha é advogado. Ele atuou como ministro dos Direitos Humanos no governo de Michel Temer (MDB).

Antes, foi conselheiro no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e subchefe de Assuntos Jurídicos da Presidência da República.