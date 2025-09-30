Ida de Boulos para governo abre disputa no PSol por vaga na Câmara

Recordista de votos nas eleições de 2022, Guilherme Boulos (PSOL-SP) abriu uma disputa interna em seu partido com sua possível ida para a Secretaria Geral da Presidência do governo Lula.

A coluna apurou que dois nomes são os favoritos para tentarem herdar os mais de 1 milhão de votos que o parlamentar recebeu nas eleições de 2022, quando foi candidato a deputado mais votado no estado de São Paulo.





Boulos é aliado de Lula

Boulos é aliado de Lula

Boulos e Lula

Boulos e Lula

Boulos está cotado para substituir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo

Graccho/ASCOM/SGPR

O primeiro nome a ser apoiado por Boulos para a Câmara deverá ser da advogada Natalia Szermeta, esposa do parlamentar e a mais cotada para concorrer a uma vaga à Casa Legislativa nas eleições de 2026.

Há ainda outra aposta no PSol, contudo. Nas conversas sobre a ida de Boulos ao Planalto, o nome da deputada estadual Ediane Maria (PSol-SP) também é apontado como possível candidata.

Ex-empregada doméstica, a parlamentar paulista integra a coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), grupo que já foi comandado por Boulos, e recebeu o apoio do deputado nas últimas eleições.

Por que Lula quer levar Boulos?

Como a coluna mostrou, o presidente Lula falou voltou a falar com aliados sobre a possibilidade de levar Boulos para o governo. Alguns fatores levaram o chefe do Palácio do Planalto a retomar a ideia de integrar o psolista na sua gestão.

Um dos principais motivos seria a série de manifestações que Boulos vem organizando na Avenida Paulista, especialmente o último ato contra a chamada PEC da Blindagem.