30/09/2025
Universo POP
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Ida de Boulos para governo abre disputa no PSol por vaga na Câmara

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ida-de-boulos-para-governo-abre-disputa-no-psol-por-vaga-na-camara

Recordista de votos nas eleições de 2022, Guilherme Boulos (PSOL-SP) abriu uma disputa interna em seu partido com sua possível ida para a Secretaria Geral da Presidência do governo Lula.

A coluna apurou que dois nomes são os favoritos para tentarem herdar os mais de 1 milhão de votos que o parlamentar recebeu nas eleições de 2022, quando foi candidato a deputado mais votado no estado de São Paulo.

4 imagensBoulos é aliado de LulaBoulos e LulaBoulos está cotado para substituir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio MacêdoFechar modal.1 de 4

2 de 4

Boulos é aliado de Lula

Reprodução3 de 4

Boulos e Lula

YouTube/Reprodução4 de 4

Boulos está cotado para substituir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo

Graccho/ASCOM/SGPR

O primeiro nome a ser apoiado por Boulos para a Câmara deverá ser da advogada Natalia Szermeta, esposa do parlamentar e a mais cotada para concorrer a uma vaga à Casa Legislativa nas eleições de 2026.

Há ainda outra aposta no PSol, contudo. Nas conversas sobre a ida de Boulos ao Planalto, o nome da deputada estadual Ediane Maria (PSol-SP) também é apontado como possível candidata.

Leia também

Ex-empregada doméstica, a parlamentar paulista integra a coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), grupo que já foi comandado por Boulos, e recebeu o apoio do deputado nas últimas eleições.

Por que Lula quer levar Boulos?

Como a coluna mostrou, o presidente Lula falou voltou a falar com aliados sobre a possibilidade de levar Boulos para o governo. Alguns fatores levaram o chefe do Palácio do Planalto a retomar a ideia de integrar o psolista na sua gestão.

Um dos principais motivos seria a série de manifestações que Boulos vem organizando na Avenida Paulista, especialmente o último ato contra a chamada PEC da Blindagem.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost