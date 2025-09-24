Identificado piloto que morreu em queda de avião no Pantanal

0
O piloto Marcelo de Barros foi identificado como uma das vítimas do avião de pequeno porte que caiu na região da fazenda Barra Mansa, próxima à cidade de Aquidauana – a 146 quilômetros de Campo Grande (MS).
Equipes do Corpo de Bombeiros estão na região. Testemunhas relataram que alguns dos ocupantes estariam no Pantanal para realizar registros fotográficos e de vídeo.
