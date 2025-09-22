Ídolo do Barcelona vai se aposentar ao final da temporada. Saiba quem

O fim de carreira do volante Sergio Busquets está próximo. Atualmente no Inter Miami, o ídolo do Barcelona vai pendurar as chuteiras ao fim da temporada da MLS, de acordo com a Rádio Cope, da Espanha.
Sergio Busquets está no Inter Miami.
Jogador foi multicampeão pelo Barcelona.
Volante também foi campeão da Copa do Mundo pela Espanha.
Aos 37 anos, Busquets conquistou inúmeros feitos na carreira. Com a camisa do Barcelona, disputou 722 jogos, levantando nove taças do Campeonato Espanhol e três da Champions League.
Em 2010, fez parte da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo. Além disso, também foi vencedor da Eurocopa de 2012. Com a “La Roja”, entrou em campo em 143 oportunidades.
Formado nas categorias de base do Barça, deixou o clube em 2023 após 15 temporadas com a camisa Blaugrana. A afinidade com os companheiros de Barcelona foi tanta que resolveu se juntar a Messi, Suárez e Alba no Inter Miami, time que disputa a MLS, principal campeonato nacional dos Estados Unidos.