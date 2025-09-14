Idosa fica gravemente ferida em acidente entre motocicletas em Sena Madureira

Na noite deste domingo (14), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma senhora de idade gravemente ferida em Sena Madureira, no interior do Acre. De acordo com informações iniciais, a vítima foi atingida enquanto seguia em uma bicicleta e acabou sofrendo fraturas na perna, além de diversas escoriações pelo corpo. O impacto chamou a atenção de moradores que presenciaram a cena e acionaram socorro.

A mulher permaneceu próxima à via até a chegada da equipe de saúde do município. O estado dela foi descrito como grave por populares, devido à intensidade dos ferimentos.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro local. Segundo informações repassadas, os dois condutores das motocicletas que se envolveram no acidente se evadiram logo após a colisão.

Uma das motos, no entanto, foi abandonada na cena do sinistro, o que poderá auxiliar a polícia a identificar os responsáveis. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da idosa nem sobre os demais envolvidos.