Idosa morde pitbull durante ataque para salvar seu cachorrinho de estimação

Uma mulher de 70 anos reagiu de forma inesperada para salvar seu cachorro de estimação em Orlando, nos Estados Unidos. Shirley Pasamanick contou que foi atacada por um pit bull enquanto saía de um supermercado com Sparky, seu cão de 14 anos.

O animal avançou repentinamente contra o pet, derrubando a idosa no chão durante a confusão.

De acordo com a imprensa local, Pasamanick tentou afastar o pitbull com a bengala, mas ao perceber que não teria forças, mordeu o pescoço do animal para proteger seu cachorro.

Apesar do susto, o ataque foi contido e o caso repercutiu pela atitude corajosa da idosa.

