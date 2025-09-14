Idoso sofre fratura exposta na perna após colidir motocicleta contra carreta na BR-364, no interior do Acre

O motociclista Valdir Pereira de Oria, de 63 anos, ficou gravemente ferido após colidir a moto que conduzia na traseira de uma carreta, na noite deste sábado (14), nas proximidades do presídio localizado na BR-364, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

Segundo informações de populares, Valdir trabalha como motociclista de aplicativo e supostamente estava sob efeito de álcool no momento do acidente.

Com o impacto, o idoso sofreu uma fratura exposta de tíbia e fíbula na perna direita, além de forte sangramento.

Motoristas que passavam pelo local ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros atendimentos e ter o quadro clínico estabilizado, Valdir foi levado ao Hospital João Câncio Fernandes e, em seguida, transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deverá passar por procedimentos cirúrgicos.

Ainda não há informações se a Polícia Rodoviária Federal esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.