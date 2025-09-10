IEL/AC premia estagiários, instituições de ensino e empresas

Com o objetivo de contribuir para a difusão das melhores práticas em gestão de carreiras, programas de estágio, aprendizagem e inovação, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC) realizou, na tarde de terça-feira, 9, no auditório da FIEAC, a edição 2025 do Prêmio IEL de Talentos.
As premiações foram divididas nas seguintes categorias: Estagiário Inovador, Empresa Inovadora, Educação Inovadora e Estágio Inovador do Sistema “S”. Os vencedores receberam R$ 1,5 mil e agora concorrem à etapa nacional do Prêmio, que será realizada em dezembro, no estado de Pernambuco.
O jovem João Vitor de Matos Ferreira foi o vencedor na categoria Estagiário Inovador – Empresa de Grande Porte, com o projeto “Agilizabot”, desenvolvido durante seu estágio no SESI/AC. Segundo ele, quando a ferramenta foi criada, havia uma grande demanda em seu setor, e o bot — desenvolvido em parceria com um colega de estágio — trouxe ganhos significativos de agilidade.
“Estávamos muito atarefados, e com o bot conseguimos resolver cerca de 70% das demandas, tanto internas quanto externas. Estou muito feliz, pois esse reconhecimento valoriza ainda mais o meu currículo”, celebrou João Vitor.
Na categoria Estagiário Inovador – Microempresa, a vencedora foi Vivian Ribeiro, estagiária do Conselho Regional de Administração (CRA/AC), com o projeto “Boas práticas na gestão de arquivos”. Ela explicou que a iniciativa surgiu da necessidade de otimizar os processos internos da entidade.
“Trabalhávamos com muitos papéis e perdíamos bastante tempo para localizar os documentos. Agora, com nome e CPF, conseguimos atender às solicitações de forma imediata, graças à digitalização. Fico muito contente com esse reconhecimento, que me estimula ainda mais para ingressar no mercado de trabalho, já que falta pouco para me formar”, destacou.
O superintendente do IEL/AC, Jorge Luiz Vila Nova, ressaltou o papel social do estágio e reforçou o compromisso do Instituto com a legalidade e a qualidade na intermediação da atividade. “Parabéns a todos os vencedores. Tenham o IEL como um parceiro para a vida toda. Nosso papel também é estimular o empreendedorismo”, afirmou.
Presente ao evento, o presidente da FIEAC e deputado federal Zé Adriano parabenizou o IEL pela iniciativa e destacou a importância de reconhecer o protagonismo dos jovens. “Precisamos nos preparar para um mundo cada vez mais tecnológico e valorizar essas iniciativas inovadoras. Esses jovens brilhantes nos enchem de orgulho, pois são o futuro do Acre e do país”, pontuou.
Impactos da Inteligência Artificial no mercado de trabalho
Além da cerimônia de premiação, o evento contou com a palestra do administrador Joubert Fidelis, com o tema: “Carreira em transformação: impactos da Inteligência Artificial no mercado de trabalho”. Consultor em Transformação Digital e Inteligência Artificial Generativa, doutor em Ciência da Informação pela UFMG e especialista em Gestão Administrativa e Financeira, Joubert destacou a importância de compreender as mudanças trazidas pela tecnologia.
“O maior índice de desemprego relacionado à IA está entre jovens de até 25 anos. Isso mostra que eles precisam entender que a Inteligência Artificial é uma aliada. É preciso desenvolver pensamento crítico e saber usar essa tecnologia. A IA não vai fazer o trabalho por eles, mas com eles”, enfatizou.
CONFIRA OS VENCEDORES DE CADA CATEGORIA
Estagiário Inovador – Empresa de Grande Porte
1º lugar: João Vitor de Matos
Empresa: SESI/AC
Projeto: Agilizabot SESI
Estagiário Inovador – Empresa de Médio Porte
1º lugar: Vitória Pereira de Oliveira
Empresa: SENAI/AC
Projeto: Implementação de sala de descanso no Sistema FIEAC
Estagiário Inovador – Microempresa
1º lugar: Vivian Ribeiro
Empresa: Conselho Regional de Administração (CRA/AC)
Projeto: Boas práticas na gestão de arquivos
Empresa Inovadora – Grande Porte
1º lugar: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco (SASDH)
Projeto: Programa Bolsa Estágio no Âmbito da Administração Pública Municipal
Empresa Inovadora – Médio Porte
1º lugar: Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac)
Projeto: EDUCALEAC
Empresa Inovadora – Pequeno Porte
1º lugar: Fundo de Saúde da Polícia Militar do Estado do Acre – Policlínica
Projeto: Estágio Polícia Militar do Acre
Educação Inovadora
1º lugar: Instituto Federal do Acre (IFAC)
Projeto: Desafios de inovação na formação empreendedora de estudantes e servidores de uma ICT
Estágio Inovador do Sistema “S”
1º lugar: SENAI/AC
Projeto: Incentivo ao desenvolvimento e inovação: capacitando estagiários para atuar na indústria 4.0
Texto e fotos: Whilley Araújo
Assessoria FIEAC