IEL/AC premia estagiários, instituições de ensino e empresas

Com o objetivo de contribuir para a difusão das melhores práticas em gestão de carreiras, programas de estágio, aprendizagem e inovação, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC) realizou, na tarde de terça-feira, 9, no auditório da FIEAC, a edição 2025 do Prêmio IEL de Talentos.

As premiações foram divididas nas seguintes categorias: Estagiário Inovador, Empresa Inovadora, Educação Inovadora e Estágio Inovador do Sistema “S”. Os vencedores receberam R$ 1,5 mil e agora concorrem à etapa nacional do Prêmio, que será realizada em dezembro, no estado de Pernambuco.

O jovem João Vitor de Matos Ferreira foi o vencedor na categoria Estagiário Inovador – Empresa de Grande Porte, com o projeto “Agilizabot”, desenvolvido durante seu estágio no SESI/AC. Segundo ele, quando a ferramenta foi criada, havia uma grande demanda em seu setor, e o bot — desenvolvido em parceria com um colega de estágio — trouxe ganhos significativos de agilidade.

“Estávamos muito atarefados, e com o bot conseguimos resolver cerca de 70% das demandas, tanto internas quanto externas. Estou muito feliz, pois esse reconhecimento valoriza ainda mais o meu currículo”, celebrou João Vitor.

Na categoria Estagiário Inovador – Microempresa, a vencedora foi Vivian Ribeiro, estagiária do Conselho Regional de Administração (CRA/AC), com o projeto “Boas práticas na gestão de arquivos”. Ela explicou que a iniciativa surgiu da necessidade de otimizar os processos internos da entidade.

“Trabalhávamos com muitos papéis e perdíamos bastante tempo para localizar os documentos. Agora, com nome e CPF, conseguimos atender às solicitações de forma imediata, graças à digitalização. Fico muito contente com esse reconhecimento, que me estimula ainda mais para ingressar no mercado de trabalho, já que falta pouco para me formar”, destacou.

O superintendente do IEL/AC, Jorge Luiz Vila Nova, ressaltou o papel social do estágio e reforçou o compromisso do Instituto com a legalidade e a qualidade na intermediação da atividade. “Parabéns a todos os vencedores. Tenham o IEL como um parceiro para a vida toda. Nosso papel também é estimular o empreendedorismo”, afirmou.

Presente ao evento, o presidente da FIEAC e deputado federal Zé Adriano parabenizou o IEL pela iniciativa e destacou a importância de reconhecer o protagonismo dos jovens. “Precisamos nos preparar para um mundo cada vez mais tecnológico e valorizar essas iniciativas inovadoras. Esses jovens brilhantes nos enchem de orgulho, pois são o futuro do Acre e do país”, pontuou.

Impactos da Inteligência Artificial no mercado de trabalho

Além da cerimônia de premiação, o evento contou com a palestra do administrador Joubert Fidelis, com o tema: “Carreira em transformação: impactos da Inteligência Artificial no mercado de trabalho”. Consultor em Transformação Digital e Inteligência Artificial Generativa, doutor em Ciência da Informação pela UFMG e especialista em Gestão Administrativa e Financeira, Joubert destacou a importância de compreender as mudanças trazidas pela tecnologia.

“O maior índice de desemprego relacionado à IA está entre jovens de até 25 anos. Isso mostra que eles precisam entender que a Inteligência Artificial é uma aliada. É preciso desenvolver pensamento crítico e saber usar essa tecnologia. A IA não vai fazer o trabalho por eles, mas com eles”, enfatizou.

CONFIRA OS VENCEDORES DE CADA CATEGORIA

Estagiário Inovador – Empresa de Grande Porte

1º lugar: João Vitor de Matos

Empresa: SESI/AC

Projeto: Agilizabot SESI

Estagiário Inovador – Empresa de Médio Porte

1º lugar: Vitória Pereira de Oliveira

Empresa: SENAI/AC

Projeto: Implementação de sala de descanso no Sistema FIEAC

Estagiário Inovador – Microempresa

1º lugar: Vivian Ribeiro

Empresa: Conselho Regional de Administração (CRA/AC)

Projeto: Boas práticas na gestão de arquivos

Empresa Inovadora – Grande Porte

1º lugar: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco (SASDH)

Projeto: Programa Bolsa Estágio no Âmbito da Administração Pública Municipal

Empresa Inovadora – Médio Porte

1º lugar: Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac)

Projeto: EDUCALEAC

Empresa Inovadora – Pequeno Porte

1º lugar: Fundo de Saúde da Polícia Militar do Estado do Acre – Policlínica

Projeto: Estágio Polícia Militar do Acre

Educação Inovadora

1º lugar: Instituto Federal do Acre (IFAC)

Projeto: Desafios de inovação na formação empreendedora de estudantes e servidores de uma ICT

Estágio Inovador do Sistema “S”

1º lugar: SENAI/AC

Projeto: Incentivo ao desenvolvimento e inovação: capacitando estagiários para atuar na indústria 4.0

Texto e fotos: Whilley Araújo

Assessoria FIEAC